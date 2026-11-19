Партия, кандидат или субъект общественного контроля оформляют направление по установленной форме и подают список назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию (ТИК). Список необходимо подать не позднее чем за три дня до наступления первого дня голосования. Например, если первый день голосования приходится на 10 сентября, документы подают не позднее 7 сентября; при многодневном голосовании срок отсчитывается именно от его первого дня. На выборах Президента Российской Федерации требование о подаче списка не применяется.