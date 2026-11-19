Наблюдатель на выборах — как получить статус и что разрешено на участке
Наблюдение за выборами — это способ контроля за ходом голосования, доступный широкому кругу граждан. Статус наблюдателя дает право присутствовать на участке и следить за процедурой, но не позволяет вмешиваться в работу комиссии. Важно четко различать роли наблюдателя, члена избирательной комиссии и аккредитованного журналиста, так как у каждого из них разные полномочия и основания допуска.
Главное
Статус наблюдателя может получить любой совершеннолетний дееспособный гражданин России, не отбывающий наказание в виде лишения свободы по приговору суда.
Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, губернаторы, главы местных администраций и лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, а также судьи, прокуроры и члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.
Назначить наблюдателя вправе политическая партия, зарегистрировавшая федеральный список кандидатов, кандидат, зарегистрированный по одномандатному округу, а также субъект общественного контроля — например, общественная палата или общественное объединение.
Аккредитованный журналист не является наблюдателем: он не имеет права знакомиться со списками избирателей, вмешиваться в процесс голосования или обжаловать действия комиссии, но может работать на любом участке страны.
Как стать наблюдателем
Кого могут назначить
Статус наблюдателя может получить совершеннолетний дееспособный гражданин России, который не отбывает наказание в виде лишения свободы по приговору суда. Наблюдателями не могут быть депутаты и другие выборные должностные лица, судьи, прокуроры, а также члены избирательных комиссий с правом решающего голоса. (источник · источник)
Назначить наблюдателя вправе политическая партия, зарегистрировавшая федеральный список кандидатов, или кандидат, выдвинутый по одномандатному округу. Аккредитованный журналист не приравнивается к наблюдателю: он не имеет права вмешиваться в процесс голосования или обжаловать действия комиссии, но при этом может работать на любом участке страны.
Как оформляют назначение
Партия, кандидат или субъект общественного контроля оформляют направление по установленной форме и подают список назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию (ТИК). Список необходимо подать не позднее чем за три дня до наступления первого дня голосования. Например, если первый день голосования приходится на 10 сентября, документы подают не позднее 7 сентября; при многодневном голосовании срок отсчитывается именно от его первого дня. На выборах Президента Российской Федерации требование о подаче списка не применяется.
Что предъявить в участковой комиссии
В день голосования наблюдатель приходит в участковую избирательную комиссию (УИК) с паспортом и направлением, выданным назначившей стороной, и предъявляет эти документы для подтверждения статуса. По общему правилу направление представляется в комиссию в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования — в том числе при досрочном голосовании.
Помимо партий и кандидатов, право назначать наблюдателей имеют субъекты общественного контроля. К ним относятся общественные объединения, профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, а также общественные палаты и советы муниципальных образований.
Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением или субъектом общественного контроля.
Документ, подтверждающий полномочия наблюдателя, действителен только при одновременном предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина.
Направление наблюдателя, как правило, необходимо представить в комиссию в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования. Это правило распространяется и на периоды досрочного голосования.
Срок подачи списка отсчитывается от первого дня голосования. Положения о представлении списка не применяются на выборах Президента Российской Федерации. При выборах в органы местного самоуправления список подается в избирательную комиссию муниципального образования или иную предусмотренную законом комиссию.
Что разрешено на участке
Во время голосования
Наблюдатель вправе находиться на избирательном участке с момента его открытия и до завершения подсчета голосов, а также присутствовать при надомном голосовании. В этот период наблюдателю разрешено знакомиться с книгами и сведениями об избирателях, проверять отметки избирателей на бюллетенях, а также считать количество пришедших избирателей и выданных бюллетеней.
Для ведения фото- или видеосъемки в помещении для голосования наблюдатель обязан предварительно уведомить председателя, заместителя председателя или секретаря участковой избирательной комиссии (УИК). Место съемки определяется председателем УИК. При этом запрещено снимать в местах заполнения бюллетеней (кабинках) и фиксировать заполненные бюллетени до начала подсчета голосов; съемка избирателей возможна только с их согласия.
При подсчете голосов
При подсчете голосов наблюдатель вправе присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующей избирательной комиссии. Также наблюдателю разрешено следить за составлением протокола об итогах голосования.
Как получить заверенную копию протокола
Наблюдатель имеет право знакомиться с протоколами об итогах голосования и результатах выборов, а также получать от соответствующей комиссии заверенные копии указанных протоколов. Получение заверенной копии является правом наблюдателя, критичным для защиты, так как оно необходимо для возможного обжалования действий избирательной комиссии в суде.
Что запрещено наблюдателю
В помещении для голосования наблюдателю запрещено выдавать избирателям бюллетени — это делают только члены комиссии с правом решающего голоса — а также расписываться в получении бюллетеня за избирателя или заполнять бюллетень вместо него. Нельзя следить за тем, как голосует отдельный человек, комментировать его выбор или вести агитацию.
Присутствие наблюдателя в участке регламентировано по месту нахождения. Он обязан находиться в помещении для голосования с того места, которое определит Председатель участковой избирательной комиссии (УИК). Самовольное перемещение или выбор удобного для себя места без согласования с председателем может быть расценено как нарушение порядка.
О намерении вести фото- и видеосъемку наблюдатель обязан предварительно уведомить председателя, заместителя председателя или секретаря УИК. За нарушение требований к поведению наблюдателя, включая порядок съемки, УИК или прокурор могут указать эти действия в административном исковом заявлении об удалении наблюдателя из помещения для голосования.
Удаление наблюдателя с участка происходит только по решению суда. Формально УИК или прокурор не имеют права самостоятельно выдворить наблюдателя из помещения. При нарушении требований к поведению наблюдателя комиссия или прокурор могут подать административное исковое заявление об удалении. На практике возможны случаи, когда члены УИК вызывают полицию до вынесения судебного решения, однако законным основанием для прекращения наблюдения остается исключительно судебный акт.
Куда жаловаться при нарушении
Если наблюдатель считает, что его права нарушены, закон предоставляет два основных канала защиты: обращение в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию или подача иска в суд. Это право распространяется на решения и действия (в том числе бездействие) той комиссии, в которую наблюдатель был направлен. При обнаружении нарушения на участке наблюдатель может сразу обратиться к членам избирательной комиссии, присутствующему сотруднику полиции, а также направить жалобу в вышестоящие инстанции или суд.
В день голосования и в дни досрочного голосования наблюдатель имеет право обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования непосредственно к Председателю участковой избирательной комиссии. Это позволяет оперативно реагировать на ситуации, требующие вмешательства руководства участка, до того как они повлияют на ход голосования.
За нарушение прав наблюдателей, включая лишение возможности наблюдать за процессом или отказ в предоставлении информации и копий документов, предусмотрена административная ответственность: штраф от 500 до 1000 рублей для граждан и от 1000 до 2000 рублей для должностных лиц. Перед кампанией стоит сверить эти размеры с действующей редакцией КоАП РФ.