Мобильный избиратель: как проголосовать по месту нахождения
Система «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать не на закрепленном за вами участке, а в любом удобном месте, если это предусмотрено правилами конкретной кампании. Механизм работает только на выборах и референдумах, для которых официально утверждено голосование по месту нахождения, и не является универсальным правилом для всех избирательных процедур.
Главное
Право на голосование по месту нахождения имеют граждане РФ, достигшие 18 лет. Регистрация по месту жительства в России — общее условие, но при голосовании по федеральным спискам на выборах в Госдуму она не обязательна.
В кампании Единого дня голосования 2026 года было предусмотрено применение механизма «Мобильный избиратель» на выборах в Государственную думу.
Жители Москвы не подают заявление для голосования на любом участке города: выбор участка возможен непосредственно в дни голосования через терминалы.
Использование сервиса возможно только в тех кампаниях, где механизм официально утвержден; для других выборов он не применяется.
Кто может голосовать по месту нахождения
«Мобильный избиратель» работает не на всех выборах: механизм применяется только в тех кампаниях, для которых официально утверждено голосование по месту нахождения. Если для конкретной даты он не утвержден, голосовать придется на участке по месту регистрации.
Для использования сервиса установлены базовые требования: заявитель должен быть гражданином Российской Федерации и достичь возраста 18 лет на день голосования. Регистрация по месту жительства на территории РФ названа источниками общим условием участия, однако для голосования по федеральному списку на выборах в Госдуму она не обязательна — постоянная регистрация может даже отсутствовать (см. ниже).
Доступность механизма зависит от уровня выборов. По словам эксперта Сергея Толкачева, сервис доступен только для федеральных кампаний — выборов президента и депутатов Государственной Думы; на муниципальных выборах воспользоваться им нельзя. На выборах в Государственную думу 2026 года, голосование по которым было назначено на 18–20 сентября, было предусмотрено применение механизма «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. При этом на участке по месту нахождения избиратель может получить и бюллетени региональных кампаний — этот случай разобран ниже.
Существуют региональные особенности применения правила. Жителям Москвы не нужно подавать заявление, чтобы проголосовать на любом удобном участке города: выбрать участок можно непосредственно в дни голосования и отдать голос с помощью терминалов электронного голосования, установленных на избирательных участках города.
Как выбрать участок и проверить доступные бюллетени
При электронном голосовании москвич, голосующий на участке в пределах своего избирательного округа, получает все бюллетени, на которые имеет право. Если же москвич воспользовался механизмом «Мобильный избиратель» и выбрал участок за пределами своего округа, он получит только один бюллетень — для голосования за федеральные списки.
Жители других регионов, подавшие заявление для голосования на территории Москвы, получают один бюллетень — для голосования за кандидатов в Государственную Думу по федеральному списку.
Жители шести регионов (республик Тыва и Мордовия, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей), голосующие на терминалах электронного голосования в Москве, получают два бюллетеня: один за федеральный список и второй на выборах глав своих регионов.
На избирательном участке комиссия проверяет личность избирателя по списку и выдает только те бюллетени, по которым у него имеется право голоса.
Доступ к бюллетеням зависит от типа выборов и регистрации. Для голосования по федеральным спискам Госдумы система «Мобильный избиратель» доступна на всей территории страны, при этом наличие постоянной регистрации не является обязательным условием. В отличие от этого, для участия в выборах по одномандатному округу избиратель должен иметь постоянную или временную регистрацию в пределах данного округа.
Как подать заявление и проверить его статус
Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать через четыре канала: портал «Госуслуги», территориальную избирательную комиссию (ТИК), участковую избирательную комиссию (УИК) или многофункциональный центр (МФЦ). Эти способы актуальны для механизма «Мобильный избиратель».
Сроки подачи зависят от конкретной кампании: их устанавливает Центральная избирательная комиссия. По словам эксперта Сергея Толкачева, обычно заявления начинают принимать за 45 дней до дня голосования и заканчивают прием за 3 дня до него. Для кампании 2026 года был установлен другой график: голосование было назначено на 18–20 сентября, прием заявлений открылся 3 августа, а завершился 14 сентября — за шесть дней до последнего дня голосования. Через Госуслуги заявления принимались до 24:00 мск 14 сентября, в МФЦ и ТИК — по 14 сентября включительно, в УИК — с 9 по 14 сентября.
Если заявление подано через портал «Госуслуги», его статус отображается в личном кабинете пользователя. Также заявителю приходит уведомление о принятии заявления. Это условие применимо только к электронному каналу подачи.
После обработки заявления и включения избирателя в список на выбранном участке можно проверить свои данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Эта проверка актуальна именно после того, как заявка была обработана.
Как сменить участок или вернуться на свой
Если планы изменились после подачи заявления на участие в «Мобильном избирателе», его можно отозвать. Способ отзыва зависит от того, как именно заявление было подано изначально. Если документ оформлен онлайн через портал «Госуслуги», отозвать его можно дистанционно, не посещая избирательные комиссии. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на портале, найти раздел «Заявления», выбрать нужное заявление и нажать кнопку «Отозвать». Для подтверждения действия потребуется ввести код из СМС. После успешного отзыва в личном кабинете появится статус «Заявление отозвано», что позволит избирателю голосовать на своем исходном избирательном участке по месту регистрации.
Ситуация иная, если заявление было подано в бумажном виде — через МФЦ, ТИК или УИК. В этом случае отозвать его можно только лично, обратившись туда, где оно было подано. Дистанционный отзыв бумажных заявлений не предусмотрен.
При подаче нескольких заявлений на участие в «Мобильном избирателе» учитывается только самое последнее. Это означает, что если планы изменились несколько раз, избиратель может корректировать свое решение, подавая новые заявления, пока не истечет установленный срок. Однако важно учитывать, что для кампании 2026 года сроки подачи ограничены (график приведен выше): если дедлайн пропущен, воспользоваться механизмом невозможно, даже если поездка сорвалась или планы изменились после него.
Что делать, если вас нет в списке избирателей
Если в день голосования вас нет в списке избирателей на участке, первым делом проверьте, подано ли заявление о голосовании по месту нахождения. Для получения услуги необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности, выданное органом внутренних дел, если основной документ находится в процессе замены.
При отсутствии записи в списке избирателям следует обратиться в территориальную избирательную комиссию (ТИК) или участковую избирательную комиссию (УИК). Если электронное заявление не принято, нужно изучить уведомление в личном кабинете и до окончания приема заявлений обратиться в избирательную комиссию. Если заявление подано лично через МФЦ, ТИК или УИК, статус подтверждается распиской о приеме, которую необходимо предъявить сотрудникам комиссии.
Важно учитывать, что воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» нельзя, если гражданин пропустил установленные сроки подачи заявления. В этом случае голосование по месту нахождения невозможно. Если же заявление подано, но избиратель все же приходит на прежний участок, его включение в список возможно только после проверки того, что на выбранном участке он еще не голосовал. Это условие необходимо для исключения повторной выдачи бюллетеня.
Заявление, поданное лично через МФЦ, ТИК или УИК, подтверждается распиской о приеме, которую выдают в момент подачи, — устного подтверждения статуса по телефону источники не упоминают.