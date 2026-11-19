Важно учитывать, что воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» нельзя, если гражданин пропустил установленные сроки подачи заявления. В этом случае голосование по месту нахождения невозможно. Если же заявление подано, но избиратель все же приходит на прежний участок, его включение в список возможно только после проверки того, что на выбранном участке он еще не голосовал. Это условие необходимо для исключения повторной выдачи бюллетеня.