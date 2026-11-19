В Уфе вынесли приговор за гибель бетонщика на стройке
Октябрьский районный суд Уфы признал 35-летнего главного инженера строительной компании виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности гибель человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По данным «Ъ-Уфа», это ООО «СК "Спецстрой"».
Главный инженер допустил к работе бетонщика, не прошедшего повторный инструктаж по охране труда, и не проконтролировал работу бригады.
В апреле 2025 года в строящемся многоэтажном доме бетонщик, работавший на 21-м этаже, извлекал заготовки из поддонов, установленных на балки вдоль лифтовой шахты. Опасный участок не был огражден и не имел предупредительных знаков. Рабочий упал в шахту лифта и погиб.
Подсудимый признал вину, принес извинения сестре и матери погибшего, добровольно возместил причиненный материальный и моральный вред в размере 1 млн руб. и помог с организацией похорон.
Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.