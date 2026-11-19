В апреле 2025 года в строящемся многоэтажном доме бетонщик, работавший на 21-м этаже, извлекал заготовки из поддонов, установленных на балки вдоль лифтовой шахты. Опасный участок не был огражден и не имел предупредительных знаков. Рабочий упал в шахту лифта и погиб.