В Прикамье снова ищут инвестора для объекта культурного наследия
В селе Покча Чердынского городского округа повторно выставлен на торги объект культурного наследия регионального значения «Особняк», который входит в ансамбль «Усадьба купца Сокотова». Об этом сообщает краевая инспекция по охране ОКН. Заявки принимаются до 13 декабря. Начальная цена составляет 1,57 млн руб.
Площадь нежилого двухэтажного здания составляет 391,5 кв. м., площадь участка — 1,9 тыс. кв. м. Комплекс усадьбы Сокотова был возведен в конце 19 — начале 20 века, расположен в центральной части села. После революции здание было национализировано. Оно использовалось для нужд сельской администрации или социальных служб.