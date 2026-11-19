Площадь нежилого двухэтажного здания составляет 391,5 кв. м., площадь участка — 1,9 тыс. кв. м. Комплекс усадьбы Сокотова был возведен в конце 19 — начале 20 века, расположен в центральной части села. После революции здание было национализировано. Оно использовалось для нужд сельской администрации или социальных служб.