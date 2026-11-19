Юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Георгий Мазарович поясняет: при рассмотрении дела на первом круге суды посчитали, что, поскольку администрация изначально была не вправе распоряжаться земельным участком федеральной собственности, договор аренды является ничтожной сделкой, а значит, иск о взыскании задолженности по арендной плате за период с 2022 по 2023 год и пени за просрочку оплаты подлежит отклонению. Суд кассационной инстанции, согласившись с выводом о ничтожности сделки, напомнил о безусловном принципе платности пользования публичным земельным участком и указал на наличие у общества обязанности по возмещению стоимости фактического пользования землей в рамках реституции, даже, несмотря на недействительность договора аренды.