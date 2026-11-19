Договор без права аренды
Суд отказал мэрии Сочи по иску о взыскании долга по арендным платежам из-за ничтожности сделки
Арбитражный суд отказал администрации Сочи во взыскании с ООО «Парадиз-Синема» 14,8 млн руб. задолженности по арендным платежам, поскольку договор аренды земельного участка от 12 марта 2003 года признан недействительной сделкой. При повторном рассмотрении апелляционная инстанция назначила к выплате около 90 тыс. руб. Юристы считают, что в кассации у сочинской мэрии практически нет шансов получить заявленную сумму.
Кассационный суд рассмотрит спор между администрацией Сочи и ООО «Парадайз Синема» о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка за период с 1 июля 2022 года по 25 декабря 2023 года в размере 14, 8 млн руб. и пени за тот же период период в размере 1,2 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Парадиз Синема» зарегистрировано 20 декабря 2001 года в Краснодаре. Основной вид деятельности компании — подготовка строительных площадок. Генеральный директор — Роберт Демерчян, бенефициар — Агван Хнкоян. Чистый убыток предприятия в 2025 году составил 10 тыс. руб.
Как следует из материалов дела, краевой арбитражный суд отказал администрации города Сочи во взыскании с ООО «Парадиз-Синема» задолженности по арендным платежам в размере 14,8 млн рублей. Причиной стало признание договора аренды земельного участка ничтожной сделкой.
Договор аренды от 12 марта 2003 года был заключен между администрацией города Сочи и ОАО «Строительная корпорация Санкт-Петербурга». Арендатору предоставили земельный участок площадью 91 774 кв. м для строительства и эксплуатации пансионата на 500 мест в курорте Лоо Лазаревского района. Срок действия договора установлен до 1 марта 2052 года. На основании договора о передаче прав и обязанностей от 23 октября 2003 года права и обязанности арендатора перешли к ООО «Парадиз-Синема».
Решением Лазаревского районного суда города Сочи от 24 октября 2023 года удовлетворен иск заместителя прокурора Краснодарского края — прокурора города Сочи к администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи. Суд признал отсутствующим право собственности муниципального образования на земельный участок. На основании этого решения 26 декабря 2023 года на участок зарегистрировано право собственности Российской Федерации.
Департамент имущественных отношений администрации подготовил трехстороннее дополнительное соглашение к договору аренды о смене арендодателя и направил его в МТУ Росимущества, однако соглашение до сих пор не подписано.
Администрация установила, что за период с 1 июля 2022 года по 25 декабря 2023 года у «Парадиз-Синема» образовалась задолженность по арендным платежам в размере 14,8 млн руб., и обратилась в суд.
Суд отказал в удовлетворении требований. В решении указано, что договор аренды от 12 марта 2003 года является недействительной сделкой, поскольку на момент его заключения у администрации города Сочи отсутствовало право распоряжения земельным участком. «Передача прав по недействительной сделке не порождает на стороне цессионариев соответствующего материального права — права аренды земельного участка. Следовательно, землепользование ответчика в отношении спорного земельного участка в спорный период являлось беститульным», — говорится в решении судебного органа.
Юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Георгий Мазарович поясняет: при рассмотрении дела на первом круге суды посчитали, что, поскольку администрация изначально была не вправе распоряжаться земельным участком федеральной собственности, договор аренды является ничтожной сделкой, а значит, иск о взыскании задолженности по арендной плате за период с 2022 по 2023 год и пени за просрочку оплаты подлежит отклонению. Суд кассационной инстанции, согласившись с выводом о ничтожности сделки, напомнил о безусловном принципе платности пользования публичным земельным участком и указал на наличие у общества обязанности по возмещению стоимости фактического пользования землей в рамках реституции, даже, несмотря на недействительность договора аренды.
Изначально суды также не учли, что размер платы за участок, переоформленный с права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды, носит льготный характер и в силу закона не может превышать 1,5% от кадастровой стоимости участка. То обстоятельство, что переоформление осуществило другое лицо, уступившее право аренды, на льготный характер ставки арендной платы влиять не должно.
«Поскольку размер требований администрации (как в части основного долга, так и в части неустойки) был рассчитан без учета льготной ставки, а в 2022 году «Парадиз Синема» было внесено несколько платежей по прежней ставке аренды, при рассмотрении дела на новом круге общество, применив ставку в 1,5%, сообщило о зачете образовавшейся за 2022 год переплаты в размере 6,1 млн руб. в счет частичной оплаты задолженности», — говорит юрист.
Так как мэрия не исполнила определение суда о перерасчете суммы иска с учетом заявления о зачете по ставке 1,5%, суд согласился с расчетом общества, по которому фактическая задолженность за оставшуюся часть спорного периода (не покрытую зачетом) составила лишь 88,2 тыс. руб. (вместо заявленных администрацией 14,8 млн руб.).
В связи с ничтожностью договора аренды суд также признал применение договорной неустойки как меры ответственности недопустимым и переквалифицировал требование о ее взыскании на требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
С учетом этого суд произвел расчет процентов на сумму основного долга в размере 88 267 руб. исходя из ключевой ставки Банка России и взыскал с 1 470,31 руб. (вместо заявленных в качестве неустойки 1,2 млн руб.).
По мнению господина Мазаровича, суды первой и апелляционной инстанций при повторном рассмотрении дела учли замечания суда кассационной инстанции, ранее направившего дело на новое рассмотрение. С учетом этого шансы администрации успешно обжаловать судебные акты крайне невелики.