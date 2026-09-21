В США экстрадировали 18 фигурантов дела об убийстве президента Гаити

По обвинению в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году арестованы еще 18 человек. Они экстрадированы в США в ожидании суда, сообщил прокурор по Южному округу Флориды Рединг Киньонес.

Как уточнил прокурор, в общей сложности обвинения предъявлены 30 людям. «Сегодня наступает следующая важная фаза в нашей погоне за ответственностью за убийство президента Жовенеля Моиза... Пять лет спустя мы все еще привлекаем обвиняемых к американским судам, и мы еще не закончили»,— сообщил господин Киньонес в соцсети Х.

Жовенель Моиз был убит в президентской резиденции 7 июля 2021 года в возрасте 53 лет. Ворвавшиеся в дом люди, которых было около 20, также ранили из огнестрельного оружия его жену Мартин. Охранники президента практически ничего не сделали, чтобы его защитить, из-за чего появились подозрения в заговоре в окружении главы государства. В 2024 году суд обвинил в убийстве его вдову, а также экс-премьера Гаити Клода Жозефа.