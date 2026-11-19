Обходным путем
Как обеспечат логистику Крыма после третьей атаки на мост
После третьей за неделю атаки на Крымский мост и нарушения транспортного сообщения полуострова власти задействуют обходные маршруты. Железнодорожное движение обещают восстановить уже сегодня, 19 ноября. Однако паромная переправа закрыта из-за шторма. Сроки ремонта самого моста станут известны только к концу недели.
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил утром 19 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов в мессенджере «Макс». Минтранс РФ подтвердил: из-за ночной атаки ВСУ приостановлено железнодорожное сообщение.
Крымский мост подвергся атакам ВСУ трижды за неделю. Первые две произошли 16 и 17 ноября — после второй атаки СКР зафиксировал повреждения конструкции моста, автомобильное движение по нему было приостановлено. В правительстве заверяли, что объект могут восстановить в сжатые сроки. В ночь на 19 ноября мост снова подвергся атаке.
Однако, по словам Сергея Аксенова, движение поездов планируется восстановить ориентировочно с 16:00 мск. «Наши железнодорожники прилагают героические усилия для ликвидации последствий вражеской атаки. Информация обо всех альтернативных путях перевозки пассажиров будет размещена на сайте Министерства транспорта Республики Крым. Прошу доверять только официальным источникам и не распространять слухи. У нас есть силы, есть характер, есть понимание, как выйти из этой ситуации. Мы знаем, что и как делать. Мы со всем справимся»,— заявил он.
По данным главы Министерства транспорта РФ Дмитрия Ядрова, ведомство планирует к 16:00-17:00 мск 19 ноября оценить ситуацию на Крымском мосту, чтобы определить сроки, в которые удастся возобновить движение поездов. «Сейчас не функционирует соответствующее железнодорожное полотно. Идет исследование того, в каких это объемах и какие работы необходимо проводить»,— цитирует главу Минтранса «Интерфакс».
Позже вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в беседе с ТАСС, что отдельные элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два. Точные сроки восстановления будут определены в течение недели.
«Мы сейчас оценим разные варианты в зависимости от того, в какой форме мы его будем восстанавливать»,— сказал господин Хуснуллин.
С 20 ноября пассажиры смогут бесплатно переправляться из Крыма в Краснодарский край на катерах — из порта Крым в порт Кавказ, сообщил ТАСС советник главы республики Олег Крючков. На кубанском берегу их встретят автобусы до Краснодара или Тамани. Однако сегодня переправа закрыта из-за шторма в Керченском проливе: паромы работают по фактической погоде, пассажиров автобусных рейсов переправят после окончания шторма, уточнили в Минтрансе Крыма. В качестве альтернативы рекомендуется сухопутный коридор через новые регионы — по трассе Р-280 «Новороссия».
Кроме того, между портами Кавказ (Краснодарский край) и Крым по Керченской паромной переправе будут курсировать два теплохода. Об этом РБК Краснодар сообщил источник в минтрансе Крыма.
Запуск ожидается в ноябре. Теплоходы будут доступны для пассажиров с ручной кладью и разумным количеством багажа, уточнили в ведомстве. На борт допускаются пассажиры с домашними животными, однако перевозка топлива категорически запрещена.
Проезд будет бесплатным. Для использования переправы пассажиру необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность.
По данным регионального министерства транспорта, Крым в настоящий момент обеспечен продовольствием, медикаментами и ГСМ — поставки регулярные. В свою очередь Олег Крючков и председатель Общественной палаты республики Илья Казаков в эфире «Крым 24» призвали жителей не поддаваться панике и не скупать товары первой необходимости и лекарства впрок, чтобы не создавать искусственный дефицит.