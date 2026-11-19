Однако, по словам Сергея Аксенова, движение поездов планируется восстановить ориентировочно с 16:00 мск. «Наши железнодорожники прилагают героические усилия для ликвидации последствий вражеской атаки. Информация обо всех альтернативных путях перевозки пассажиров будет размещена на сайте Министерства транспорта Республики Крым. Прошу доверять только официальным источникам и не распространять слухи. У нас есть силы, есть характер, есть понимание, как выйти из этой ситуации. Мы знаем, что и как делать. Мы со всем справимся»,— заявил он.