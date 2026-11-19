Продажи новостроек в Перми снизились более чем вдвое
В октябре 2026 года на рынке первичной недвижимости Перми зарегистрировано 745 сделок по договорам ДДУ и ДКП. По данным сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ», это на 49% меньше, чем в сентябре. Общая площадь проданных лотов за минувший месяц составила более 33,9 тыс. кв. м.
По информации аналитиков, снижение объема реализации является общероссийской тенденцией. «Показательно в этой ситуации и снижение доли ипотечных сделок в октябре до 38,8% — минимального уровня за последние 12 месяцев»,— отметила коммерческий директор сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая.