В октябре 2026 года на рынке первичной недвижимости Перми зарегистрировано 745 сделок по договорам ДДУ и ДКП. По данным сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ», это на 49% меньше, чем в сентябре. Общая площадь проданных лотов за минувший месяц составила более 33,9 тыс. кв. м.