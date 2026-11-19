Ульяновская область заняла предпоследнее место в ПФО по развитию промышленных кластеров
На Российском промышленном форуме, который проходит в Уфе с 18 по 20 ноября, были представлены итоги II Национального рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню кластерного развития, сообщил Минпромторг России.
Рейтинг подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) при поддержке Минпромторга РФ.
По словам замглавы Минпромторга Ивана Куликова, «рейтинг дает региональным органам власти дополнительный инструмент для оценки состояния промышленной кооперации, эффективности применения мер поддержки и определения приоритетов дальнейшей работы».
Итоговый балл рейтинга выводился из пяти интегрированных показателей, характеризующих уровень кластерного развития: «количественные показатели» (количество кластеров и их участников, наличие импортозамещающих проектов и т.д.), «меры поддержки» (наличие федеральных и региональных мер поддержки, количество поддержанных проектов), «инвестиционная привлекательность» (количество инвестпроектов и их экспортоориентированность), «инфраструктура промышленного кластера» (количество соглашений с вузами и ссузами, соглашения с технопарками, количество стажировок для профильных студентов и их трудоустройство), «информационная открытость» (наличие сайтов кластеров и их участников, ведение своих групп и страниц в соцсетях).
Согласно итогам рейтинга, первое место второй год подряд занимает Республика Башкортостан (69,521 балла). Второе и третье места получили Омская (53,481) и Рязанская (53,346) области. Самарская область заняла в рейтинге пятое место (43,160). Оренбургская — 22-е место (23,768).
Ульяновская область оказалась на 53-м месте из 62 учитываемых в рейтинге регионов. Среди регионов ПФО Ульяновская область заняла, как и в прошлом году, предпоследнее, 13-е место. Самый низкий рейтинг по ПФО оказался у Пермского края.
Согласно данным подробной таблицы рейтинга, в Ульяновской области «на нуле» меры поддержки кластеров, их инвестиционная привлекательность и инфраструктура, а также информационная открытость.
К примеру, соседняя Самарская область по инфраструктуре занимает третье место по России, по информационной открытости наряду с другими 16 регионами имеет максимальный балл, на шестом месте по количественным показателям, также на шестом месте — по инвестпривлекательности и на 21-м — по мерам поддержки.