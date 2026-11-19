Итоговый балл рейтинга выводился из пяти интегрированных показателей, характеризующих уровень кластерного развития: «количественные показатели» (количество кластеров и их участников, наличие импортозамещающих проектов и т.д.), «меры поддержки» (наличие федеральных и региональных мер поддержки, количество поддержанных проектов), «инвестиционная привлекательность» (количество инвестпроектов и их экспортоориентированность), «инфраструктура промышленного кластера» (количество соглашений с вузами и ссузами, соглашения с технопарками, количество стажировок для профильных студентов и их трудоустройство), «информационная открытость» (наличие сайтов кластеров и их участников, ведение своих групп и страниц в соцсетях).