В торговых центрах и районах Екатеринбурга заработала сеть 5G
МТС расширила покрытие сети пятого поколения в Екатеринбурге. Доступ к 5G появился в торговых центрах «Мега», «Мегаполис», «Радуга-парк», «Дмитриевский» и «Веер-Молл» и в ряде жилых районов города. По данным оператора, скорость мобильного интернета в новых зонах покрытия на 30–40% выше, чем в сетях LTE.
Расширение покрытия в компании связывают в том числе с увеличением нагрузки на мобильные сети в преддверии новогодних праздников, когда посетители торговых площадок активнее пользуются онлайн-сервисами, совершают платежи и обмениваются фото- и видеоконтентом.
Помимо торговых центров, 5G стала доступна в Пионерском поселке, на Ботанике, Широкой Речке, Вторчермете, в поселке Совхозном и Верх-Исетском районе. Новые зоны покрытия также появились вдоль улицы Щорса — от Южного автовокзала до улицы Московской.
В числе других локаций, где теперь доступна сеть пятого поколения, оператор называет Уралмаш, Эльмаш, Кольцово, Изоплит, Нижнеисетск, Новую Сортировку и Юго-Западный микрорайон. Покрытие также появилось в районе площади Коммунаров, автостанции «Восточная», жилого комплекса «Бажовский», улицы Посадской, спортивного квартала «Архангел Михаил» и Южного автовокзала.
По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, оператор развивает сеть 5G на частотах LTE. Это позволяет внедрять новый стандарт связи без строительства дополнительной инфраструктуры. «Новый стандарт значительно увеличил емкость сети. Это преимущество особенно ощутимо в местах массового скопления людей — в торговых центрах, на концертах, спортивных соревнованиях. Даже если тысячи человек будут одновременно пользоваться сетью, скорость передачи данных останется по-прежнему высокой»,— прокомментировал господин Елизаров.
В компании также сообщили о подготовке оборудования к запуску 5G в районе Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).
Напомним, в сентябре МТС представила в Екатеринбурге сеть пятого поколения на отечественной базовой станции «Иртея». Заявленная скорость передачи данных составила 1,5 Гбит/с.