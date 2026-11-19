По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, оператор развивает сеть 5G на частотах LTE. Это позволяет внедрять новый стандарт связи без строительства дополнительной инфраструктуры. «Новый стандарт значительно увеличил емкость сети. Это преимущество особенно ощутимо в местах массового скопления людей — в торговых центрах, на концертах, спортивных соревнованиях. Даже если тысячи человек будут одновременно пользоваться сетью, скорость передачи данных останется по-прежнему высокой»,— прокомментировал господин Елизаров.