Екатеринбургскую кольцевую дорогу подготовили к покрытию 5G

Соглашение об обеспечении непрерывного доступа к высокоскоростному мобильному интернету и голосовой связи на протяжении всей длины ЕКАД было подписано в этом году на выставке «Иннопром». В компании отметили, что первый этап – модернизацию существующих базовых станций и переведение их в диапазон LTE-900 –завершен на два месяца раньше срока.