Екатеринбургскую кольцевую дорогу подготовили к покрытию 5G
Оператор связи МТС завершил модернизацию сети на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), увеличив пропускную способность на 40%. Как рассказали в компании, специалисты обновили базовые станции на протяжении 94,3 км трассы, обеспечив полное покрытие стандартом LTE. Зона действия обновленной сети расширилась на прилегающие территории, включая железнодорожные объекты, садовые товарищества и населенные пункты в окрестностях Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Березовского.
Проведенная модернизация создает инфраструктурную основу для последующего развертывания сетей пятого поколения. Как отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, интенсивность движения на ЕКАД достигает 500 тыс. единиц транспорта в сутки, а с продлением трассы М12 «Восток» до Тюмени этот показатель вырастет. «Мобильная связь – такая же часть транспортной логистики, как АЗС или дорожная разметка. Полностью покрыв ЕКАД связью LTE, МТС готова к выполнению следующей задачи – организации коврового покрытия связью 5G»,– прокомментировал господин Елизаров.
Соглашение об обеспечении непрерывного доступа к высокоскоростному мобильному интернету и голосовой связи на протяжении всей длины ЕКАД было подписано в этом году на выставке «Иннопром». В компании отметили, что первый этап – модернизацию существующих базовых станций и переведение их в диапазон LTE-900 –завершен на два месяца раньше срока.
Напомним, в сентябре этого года все операторы «большой четверки» запустили в Екатеринбурге стандарт сотовой связи пятого поколения (5G).