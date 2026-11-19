Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции признал 22-летнего жителя Ишимбая виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ) и назначил ему 15 лет и девять месяцев лишения свободы. Из них первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год.