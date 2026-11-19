Нальчика планирует взять кредит в 800 млн рублей на покрытие бюджетного дефицита
Начальная цена закупки — 144 млн рублей
Местная администрация Нальчика объявила электронный аукцион на возобновляемую кредитную линию с лимитом 800 млн руб. Деньги нужны для финансирования дефицита городского бюджета. Начальная цена закупки — 144 млн руб.; это цена финансовой услуги, а не сумма кредита. Заявки принимают до 27 ноября, итоги аукциона назначили на 30 ноября, следует из данных ЕИС.
Техническое задание предусматривает выдачу средств траншами по заявлению администрации. Банк должен рассмотреть заявление и перечислить деньги в течение трех рабочих дней. Заказчик сможет досрочно погашать кредит любыми суммами без комиссии. Срок действия линии — с декабря 2026-го по декабрь 2027 года; пользоваться каждым траншем можно не более 365 дней.
Стоимость услуги складывается из процентов за фактически использованные деньги и платы за невыбранный лимит. Поэтому начальные 144 млн руб. нельзя считать заранее установленной суммой процентов: участники аукциона могут снизить процентную ставку, а фактические расходы будут зависеть от того, сколько средств и как долго город выберет. В карточке закупки также указано, что иных комиссий и сборов, кроме процентов, платы за пользование лимитом и штрафных санкций, нет.
Потребность в займе возникает на фоне дефицитного бюджета. По июльской редакции решения о бюджете, доходы Нальчика на 2026 год составляют 10,99 млрд руб., расходы — 11,29 млрд руб., дефицит — 298,4 млн руб. Межбюджетные трансферты обеспечивают около 7,49 млрд руб. доходов. Эти цифры объясняют заявленную цель кредитной линии, но не определяют объем будущей выборки: лимит в 800 млн руб. значительно выше утвержденного дефицита, а средства можно выбирать частями.
Кроме того, в июле правительство Кабардино-Балкарии распорядилось предоставить городскому бюджету 850 млн руб. бюджетного кредита на пополнение остатков на едином счете. Вернуть его Нальчик должен до 18 декабря 2026 года. Это отдельный заем с другой целью и сроком возврата; доступные документы не позволяют считать его той же кредитной линией или связывать с ней напрямую.
Город уже привлекал банковские кредиты для покрытия дефицита. В 2024 году Нальчик провел несколько аукционов: процедуры на 178,2 млн и 106,9 млн руб. не состоялись из-за отсутствия допущенных участников, а по закупке с начальной ценой 216 млн руб. заключили контракт.