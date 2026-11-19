Стоимость услуги складывается из процентов за фактически использованные деньги и платы за невыбранный лимит. Поэтому начальные 144 млн руб. нельзя считать заранее установленной суммой процентов: участники аукциона могут снизить процентную ставку, а фактические расходы будут зависеть от того, сколько средств и как долго город выберет. В карточке закупки также указано, что иных комиссий и сборов, кроме процентов, платы за пользование лимитом и штрафных санкций, нет.