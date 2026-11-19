Летом на лыжероллерной трассе, включая стадион, полностью заменили асфальтовое покрытие. Также отремонтировали участок дороги от Якшур-Бодьинского тракта до комплекса и заменили газовую котельную лыжной базы. Сейчас проводят профилактический ремонт ратраков, ВАКС-кабин и помещений гостиницы. На случай недостаточного естественного снежного покрова предусмотрено использование системы снегогенерации.