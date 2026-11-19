Удмуртия готовится принять четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам
Соревнования на комплексе имени Галины Кулаковой пройдут 19, 20 и 22 декабря
До старта четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Удмуртии остается месяц. Соревнования примет спортивно-оздоровительный комплекс имени Галины Кулаковой, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Организационное совещание по подготовке к турниру состоялось 18 ноября под руководством исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Удмуртии Тимура Меджитова. Участники обсудили готовность комплекса, безопасность спортсменов и зрителей, медицинское сопровождение, транспорт и развлекательную программу.
Летом на лыжероллерной трассе, включая стадион, полностью заменили асфальтовое покрытие. Также отремонтировали участок дороги от Якшур-Бодьинского тракта до комплекса и заменили газовую котельную лыжной базы. Сейчас проводят профилактический ремонт ратраков, ВАКС-кабин и помещений гостиницы. На случай недостаточного естественного снежного покрова предусмотрено использование системы снегогенерации.
Для зрителей готовят анимационную программу, ярмарку и трансфер. В проведении соревнований поможет волонтерский корпус «Удмуртские тигры». Ожидается приезд команды телеканала «Матч ТВ», в том числе олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Программа этапа включает гонки классическим и свободным стилями, а также командный спринт. В прошлом сезоне, по словам Тимура Меджитова, два этапа Кубка России в республике собрали более 10 тыс. зрителей.