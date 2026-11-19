В октябре российские спецслужбы задержали в Сахалинской области журналиста японской газеты The Hokkaido Shimbun Press Юки Имаи. 13 октября суд в Москве арестовал его по делу о шпионаже. На встрече с Владимиром Путиным премьер Японии призвала освободить журналиста. Она также попросила отменить передачу под временный контроль российской компании предприятий третьего по величине производителя табачных изделий в мире компании Japan Tobacco (JTI), треть которой принадлежит правительству Японии. Указ о передаче четырех российских предприятий JTI во временное управление АО «Промышленные активы» президент РФ подписал 5 ноября, днем позже вышел его второй указ, распространивший временное управление еще на три юридических лица группы.