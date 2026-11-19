В Шэньчжэне прошла встреча премьера Японии Санаэ Такаити с Владимиром Путиным
Встреча Санаэ Такаити с Владимиром Путиным прошла вечером 18 ноября — уже после приветственного ужина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Беседа, продлившаяся около получаса, состоялась по инициативе японской стороны, ее содержание и итог генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара кратко пояснил утром 19 ноября. «Премьер-министр Такаити обсудила с президентом Путиным различные вопросы, в том числе задержание гражданина Японии в октябре и защиту японских компаний. Оба лидера договорились продолжать общение на разных уровнях»,— отрапортовал он на пресс-конференции в Токио.
В октябре российские спецслужбы задержали в Сахалинской области журналиста японской газеты The Hokkaido Shimbun Press Юки Имаи. 13 октября суд в Москве арестовал его по делу о шпионаже. На встрече с Владимиром Путиным премьер Японии призвала освободить журналиста. Она также попросила отменить передачу под временный контроль российской компании предприятий третьего по величине производителя табачных изделий в мире компании Japan Tobacco (JTI), треть которой принадлежит правительству Японии. Указ о передаче четырех российских предприятий JTI во временное управление АО «Промышленные активы» президент РФ подписал 5 ноября, днем позже вышел его второй указ, распространивший временное управление еще на три юридических лица группы.