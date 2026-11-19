Санаэ Такаити не упустила шанс
В Шэньчжэне прошла встреча премьера Японии с Владимиром Путиным
Саммит АТЭС, проходящий в китайском Шэньчжэне, неожиданно оказался площадкой для очной встречи премьера Японии и российского президента. Получасовой разговор Санаэ Такаити с Владимиром Путиным состоялся по инициативе японской стороны. Встреча была устроена госпожой Такаити преимущественно для того, чтобы попросить президента РФ отпустить задержанного по обвинению в шпионаже японского журналиста и высказаться в защиту японских компаний, переданных под временное управление российским структурам. Однако общение двух лидеров примечательно уже тем, что такого в отношениях Токио и Москвы не случалось с сентября 2019 года, а также тем, что стороны договорились продолжить диалог.
Встреча Санаэ Такаити с Владимиром Путиным прошла вечером 18 ноября — уже после приветственного ужина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Беседа, продлившаяся около получаса, состоялась по инициативе японской стороны, ее содержание и итог генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара кратко пояснил утром 19 ноября. «Премьер-министр Такаити обсудила с президентом Путиным различные вопросы, в том числе задержание гражданина Японии в октябре и защиту японских компаний. Оба лидера договорились продолжать общение на разных уровнях»,— отрапортовал он на пресс-конференции в Токио.
В октябре российские спецслужбы задержали в Сахалинской области журналиста японской газеты The Hokkaido Shimbun Press Юки Имаи. 13 октября суд в Москве арестовал его по делу о шпионаже. На встрече с Владимиром Путиным премьер Японии призвала освободить журналиста.
Она также попросила отменить передачу под временный контроль российской компании предприятий третьего по величине производителя табачных изделий в мире компании Japan Tobacco (JTI), треть которой принадлежит правительству Японии. Указ о передаче четырех российских предприятий JTI во временное управление АО «Промышленные активы» президент РФ подписал 5 ноября, днем позже вышел его второй указ, распространивший временное управление еще на три юридических лица группы.
Как и в случае с передачей под временное управление активов западных компаний Nestlе, Auchan, Leroy Merlin и Metro, Россия объяснила это ответом на антироссийские санкции и возможностью для подготовки к зеркальным мерам.
После начала конфликта на Украине в феврале 2022 года Япония поддержала многие из западных санкций в отношении РФ, что предсказуемо сказалось на отношениях Москвы и Токио. Хотя еще до того — с момента ухода с поста премьера Японии Синдзо Абэ (ныне покойного), который с большим энтузиазмом, но тщетно пытался решить территориальный спор с Россией,— отношения сторон уже начали портиться. Именно премьер Абэ стал последним лидером Японии, с которым российский президент встречался лично в сентябре 2019 года.
Летом этого года отношения двух стран обострились еще сильнее. Причиной послужил августовский визит Владимира Путина на остров Итуруп, на который в числе других южнокурильских островов претендует Токио. Санаэ Такаити заявила в телеобращении, что этот визит «оскорбляет чувства японского народа» и «лишь еще больше усилил антироссийские настроения в Японии и усложнил восстановление отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе». Вслед за этим последовали вызовы послов обеих стран в МИДы и череда взаимных протестов и обвинений.
Многолетний территориальный спор между Японией и Россией, из-за которого страны так и не могут заключить мирный договор со времен окончания Второй мировой войны,— не единственная область, где позиции сторон диаметрально расходятся.
Вслед за Китаем, также имеющим территориальный спор с японцами, Россия не раз высказывала обеспокоенность попытками Токио возродить былой милитаризм — так в Москве и Пекине воспринимают увеличение оборонного бюджета Японии и укрепление военного сотрудничества с США и их союзниками в Азии. Недовольство в России и Китае выражали и по поводу вероятного пересмотра администрацией Такаити трех ключевых документов национальной безопасности, что позволит Японии применять ядерное оружие в случае угрозы. Это станет исключением из трех неядерных принципов страны, согласно которым Япония обязалась не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать его применение.