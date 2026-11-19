Саммит АТЭС, проходящий в китайском Шэньчжэне, неожиданно оказался площадкой для очной встречи премьера Японии и российского президента. Получасовой разговор Санаэ Такаити с Владимиром Путиным состоялся по инициативе японской стороны. Встреча была устроена госпожой Такаити преимущественно для того, чтобы попросить президента РФ отпустить задержанного по обвинению в шпионаже японского журналиста и высказаться в защиту японских компаний, переданных под временное управление российским структурам. Однако общение двух лидеров примечательно уже тем, что такого в отношениях Токио и Москвы не случалось с сентября 2019 года, а также тем, что стороны договорились продолжить диалог.