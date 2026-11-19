Его поддержал депутат от «Единой России» Михаил Вечкензин, который возмутился, что мэрия при прогнозе ввода 5 млн кв. м жилья за три года ожидает спад перевозок на общественном транспорте на 11% по сравнению с 2025 годом. По словам политика, с 2025 года число поездок снизится с 252 млн до 225 млн по итогам 2026 года, и к 2029 году роста показателя не произойдет. «В 2025 году даже того числа перевозок не хватало, чтобы люди не толпились на конечных остановках в часы пик, и не ждали транспорт по 35-40 минут. Людям нужны минимальные интервалы, нормальные конечные остановки»,— указал господин Вечкензин.