Депутаты раскритиковали стратегию развития Екатеринбурга за «колоссальные цифры»
Депутаты думы Екатеринбурга от «Единой России» раскритиковали сотрудников администрации города за разработку прогноза социально-экономического развития территории до 2029 года с завышенными показателями. На совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и экономическому развитию политики усомнились, что чиновники смогут добиться обозначенных целей по объему ввода жилья, росту промышленности и средней заработной плате.
Депутат гордумы, генеральный директор компании «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий («Единая Россия») указал, что рост объемов введенного жилья в городе будет затруднен из-за «большого количества банкротов в сфере строительства за последние шесть месяцев». «Приводим колоссальные цифры, которые должны выполнить в ближайшее время. Кто верит в то, что каждый год, начиная со следующего, мы будем сдавать в среднем по 1,8 млн кв. м жилья? Вы реально посмотрите на ситуацию, что происходит»,— призвал он чиновников.
Господин Крицкий заверил, что мэрия не добьется соответствующего показателя ни при каких обстоятельствах из-за ухудшения ситуации с 2027 года и геополитической ситуации, которая «не зависит от города вообще никак». «Вы пишете в прогнозе про приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемых из жилых помещений, расположенных в аварийных домах, 250 кв. м. жилья ежегодно — это четыре квартиры. Мы для кого эту бумагу пишем, чтобы формально выполнить требования законодательства? Давайте по другому к этому делу относиться»,— обратился он к сотрудникам мэрии.
Депутат также усомнился, что промышленность в Екатеринбурге увеличится на 6%. «Уже идет снижение объемов в обрабатывающей отрасли, а это квинтэссенция всей промышленности, она дает повышенную добавленную стоимость, уже 94% в этом году, а мы закладываем рост на год. Откуда он возьмется? Вопросов масса»,— подчеркнул Владимир Крицкий.
Его поддержал депутат от «Единой России» Михаил Вечкензин, который возмутился, что мэрия при прогнозе ввода 5 млн кв. м жилья за три года ожидает спад перевозок на общественном транспорте на 11% по сравнению с 2025 годом. По словам политика, с 2025 года число поездок снизится с 252 млн до 225 млн по итогам 2026 года, и к 2029 году роста показателя не произойдет. «В 2025 году даже того числа перевозок не хватало, чтобы люди не толпились на конечных остановках в часы пик, и не ждали транспорт по 35-40 минут. Людям нужны минимальные интервалы, нормальные конечные остановки»,— указал господин Вечкензин.
В ходе этого же заседания депутат Александр Колесников («Единая Россия») раскритиковал мэрию за заявленную среднюю заработную плату в городе в размере 125,7 тыс. руб. и прогноз по ее увеличению до 153,3 тыс. руб. к 2029 году. «Нет у нас таких зарплат, ну нет»,— пояснил единоросс.
По итогам обсуждения комиссии решили включить вопрос о принятии прогноза развития Екатеринбурга до 2029 года в повестку очередного заседания Екатеринбургской городской думы. Михаил Вечкензин призвал коллег «не молчать» при рассмотрении документа. «Мы смотрим не прогноз, а фундамент бюджета на 2027 год»,— указал депутат.
Ранее проект бюджета Екатеринбурга на 2027 год в гордуму внес врио мэра Рустам Галямов. В предложенном администрацией варианте доходы казны, по сравнению с 2026 годом, будут сокращены со 101,6 млрд до 97,9 млрд руб., а расходы снизятся со 108,3 млрд до 100,3 млрд руб. Меньший объем средств намерены направить на образование, ЖКХ, национальную экономику и другие сферы. Траты на работу градоначальника могут увеличиться с 10 млн руб. до 10,4 млн руб., а на саму гордуму сократиться с 333,1 млн руб. до 331,5 млн руб. В мэрии ожидают, что со снижением расходов получится уменьшить и дефицит казны — с 6,7 млрд до 2,3 млрд руб.