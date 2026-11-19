Как утверждают в «Русской общине», в ходе встречи господин Бублик «выразил поддержку ее мероприятиям, направленным на поддержание порядка в рамках законодательства Российской Федерации в регионе». Представители движения также рассказали ему о других направлениях своей деятельности.