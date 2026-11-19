Ректор УрГЮУ Бублик встретился с «Русской общиной» после критики ее деятельности
Глава Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Бублик встретился с представителями «Русской Общины» в Екатеринбурге. По итогам встречи стороны договорились «о более тесном сотрудничестве и оказании друг другу помощи», сообщили в организации.
Напомним, в октябре Владимир Бублик раскритиковал деятельность «Русской общины». По его словам, действия участников организации не контролируются полицией и юристами. «Вместо того чтобы пресечь преступление, очень часто они сами попадают в зону ответственности, потому что превысили полномочия, не учли, что у человека тоже есть права»,— заявлял господин Бублик. Тогда же он сообщил о планах Общественного совета при региональном ГУ МВД подключиться к регулированию деятельности движения.
В «Русской общине» назвали публикацию провокацией: по их словам, слова ректора вырвали из контекста. «"Русская Община" действует строго в рамках закона. Все мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности, согласованы и проводятся совместно с представителями правоохранительных органов»,— говорится в заявлении в телеграм-канале общины.
Как утверждают в «Русской общине», в ходе встречи господин Бублик «выразил поддержку ее мероприятиям, направленным на поддержание порядка в рамках законодательства Российской Федерации в регионе». Представители движения также рассказали ему о других направлениях своей деятельности.
В завершение встречи, как сообщили в организации, Владимир Бублик поблагодарил участников организации и пожелал им развития и успехов.