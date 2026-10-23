Ректор УрГЮУ подверг критике работу «Русской общины»

Он отметил, что поддержка дружинников требуется, в том числе из-за дефицита сотрудников в полиции — по его данным, сейчас в Свердловской области не хватает 5 тыс. полицейских. Однако действия «Русской общины» не контролируются ни полицией, ни юристами. «Вместо того, чтобы пресечь преступление, очень часто они сами попадают в зону ответственности, потому что превысили полномочия, не учли, что у человека тоже есть права»,— считает господин Бублик.