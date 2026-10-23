Ректор УрГЮУ подверг критике работу «Русской общины»
Глава Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Бублик подверг критике работу общественного движения «Русская община». Общественный совет собирается начать регулировать ее действия, рассказал он в эфире ОТВ.
Он отметил, что поддержка дружинников требуется, в том числе из-за дефицита сотрудников в полиции — по его данным, сейчас в Свердловской области не хватает 5 тыс. полицейских. Однако действия «Русской общины» не контролируются ни полицией, ни юристами. «Вместо того, чтобы пресечь преступление, очень часто они сами попадают в зону ответственности, потому что превысили полномочия, не учли, что у человека тоже есть права»,— считает господин Бублик.
Ректор УрГЮУ также отметил, что нехватку кадров в полиции сокращают за счет привлечения непрофильных специалистов. По его мнению, это неправильно, потому что не все из них имеют юридическое образование. Это влияет на качество их работы, доверие гражданских и самих полицейских. «Специализированные вузы, чтобы решить сиюминутную проблему кадров, в ускоренном порядке с акцентом на специальные дисциплины проводят обучения. В перспективе проблема не решается. Понятно, какое качество работы недоученного юриста»,— сказал он.
Владимир Бублик возглавил Общественный совет при ГУ МВД России по Свердловской области на этой неделе. Всего в состав совета вошли 26 человек. Первое заседание состоялось 20 октября.