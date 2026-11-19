В основе рейтинга девять показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физкультурой и спортом; объем розничных продаж табачных изделий; потребление алкогольной продукции; заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм» и «наркомания»; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда. По каждому показателю рассчитывался рейтинговый балл региона от 1 до 100. Итоговый балл региона определялся как среднее арифметическое всех показателей.