В рейтинге ЗОЖ Ульяновская область заняла второе место среди регионов ПФО
Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» (один из ведущих аналитических центров России, входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») опубликовал рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.
В основе рейтинга девять показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физкультурой и спортом; объем розничных продаж табачных изделий; потребление алкогольной продукции; заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм» и «наркомания»; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда. По каждому показателю рассчитывался рейтинговый балл региона от 1 до 100. Итоговый балл региона определялся как среднее арифметическое всех показателей.
Лидерами рейтинга стали Республика Дагестан (88,9), Чеченская Республика (86,6) и Республика Ингушетия (85,6). Москва занимает шестое место. Из 85 учитываемых в рейтинге регионов последнее место у Забайкальского края (14,4).
Из регионов ПФО лидером стала Пензенская область (70,4 балла, седьмое место по РФ). Ульяновская область заняла по ПФО второе место (65,3, 13-е место по РФ). Самарская область по этому показателю на девятом месте среди регионов ПФО и на 40-м месте по РФ (54,3). Оренбургская область — на 11-м месте из 14 регионов ПФО и на 47-м месте среди регионов России.