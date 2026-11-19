За вырубку двух и более деревьев наступает уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет и штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. руб. плюс возмещение причиненного ущерба. С 1 ноября по 30 декабря размер ущерба за незаконную рубку удваивается.