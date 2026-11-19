На Дону усилили охрану лесов перед новогодними праздниками
В Ростовской области на землях лесного фонда введен режим усиленного контроля — региональный минприроды связывает это с приближением новогодних и рождественских праздников. Все леса в области отнесены к защитным: они выполняют почвозащитные, водорегулирующие и водоохранные функции.
Лесные инспекторы совместно с правоохранителями перешли на круглосуточное патрулирование. Приоритет — участки с молодыми хвойными деревьями, наиболее привлекательными для браконьеров.
Ответственность за незаконную рубку — административная или уголовная в зависимости от масштаба. За одно срубленное хвойное дерево по КоАП РФ грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб. с возмещением ущерба; если использовались бензопилы и автомототранспорт, штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. руб. с конфискацией орудия правонарушения.
За вырубку двух и более деревьев наступает уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет и штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. руб. плюс возмещение причиненного ущерба. С 1 ноября по 30 декабря размер ущерба за незаконную рубку удваивается.