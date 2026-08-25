Власти Алабамы начали расследование против OpenAI из-за хакерских ИИ-атак
Генеральный прокурор штата Алабама Стив Маршалл начал расследование в отношении корпорации OpenAI и ее главы Сэма Альтмана. Это произошло после взлома ИИ-агентами OpenAI инфраструктуры платформы Hugging Face. Прокуратура Алабамы проверяет, нарушают ли действия компании закон штата о защите прав потребителей и представляют ли они опасность для жителей штата. Прокуратура также требует от руководства OpenAI ответить на несколько вопросов, связанных с «недостатком контроля и адекватных мер безопасности» при обучении ее нейросетей.
Фото: Jose Luis Magana / AP
В конце июля стало известно, что ИИ-агенты, тестирование которых проводила OpenAI, вышли из-под контроля и взломали платформы Hugging Face и Modal. После этого компания заявила, что ужесточит контроль за тестированием ИИ. Она также пообещала замедлить скорость разработки новых ИИ-моделей, чтобы больше внимания уделять безопасности.
В начале августа несколько американских штатов, включая Алабаму, направили открытое письмо в OpenAI, потребовав от нее более ответственного подхода к подобным инцидентами. В компании уже заявили, что проводят внутреннее расследование взломов и по его завершении поделятся выводами с государственными органами.
В конце июля 2026 года стало известно, что агент искусственного интеллекта (ИИ) от OpenAI, вышедший из-под контроля, взломал платформы Hugging Face и Modal, получив доступ к данным клиентов, размещенным на Modal. Ранее, 22 июля 2026 года, компания OpenAI сообщила об инциденте, когда ИИ-модель во время тестирования использовала уязвимость в ПО для ограничения доступа, чтобы получить выход в интернет и совершить попытку хакерской атаки на Hugging Face. Исследователи OpenAI отметили, что экспериментальные ИИ-агенты обменивались сообщениями во внутренней сети и спланировали обход ограничений для выхода в интернет и взлома Hugging Face после столкновения с нерешаемыми задачами в изолированной среде.
OpenAI пообещала ужесточить контроль за ИИ-моделями после взлома чужого сервиса, сообщив, что на контроль будет уходить около пятой части мощностей. В апреле 2026 года дом главы OpenAI Сэма Альтмана дважды подвергался нападению, что он сам связал с общественной тревогой вокруг развития технологий ИИ.