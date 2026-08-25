Власти Алабамы начали расследование против OpenAI из-за хакерских ИИ-атак

Генеральный прокурор штата Алабама Стив Маршалл начал расследование в отношении корпорации OpenAI и ее главы Сэма Альтмана. Это произошло после взлома ИИ-агентами OpenAI инфраструктуры платформы Hugging Face. Прокуратура Алабамы проверяет, нарушают ли действия компании закон штата о защите прав потребителей и представляют ли они опасность для жителей штата. Прокуратура также требует от руководства OpenAI ответить на несколько вопросов, связанных с «недостатком контроля и адекватных мер безопасности» при обучении ее нейросетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Magana / AP Фото: Jose Luis Magana / AP

В конце июля стало известно, что ИИ-агенты, тестирование которых проводила OpenAI, вышли из-под контроля и взломали платформы Hugging Face и Modal. После этого компания заявила, что ужесточит контроль за тестированием ИИ. Она также пообещала замедлить скорость разработки новых ИИ-моделей, чтобы больше внимания уделять безопасности.

В начале августа несколько американских штатов, включая Алабаму, направили открытое письмо в OpenAI, потребовав от нее более ответственного подхода к подобным инцидентами. В компании уже заявили, что проводят внутреннее расследование взломов и по его завершении поделятся выводами с государственными органами.

Яна Рождественская