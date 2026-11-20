Попали в кадр
Работу с кинопроизводителями курирует кинокомиссия Краснодарского края, которая фактически выполняет роль единой точки входа для тех из них, кто планирует работать в регионе. Она помогает на разных этапах организации съемок: подобрать подходящие локации, получить необходимые разрешения, проработать вопросы безопасности и привлечь местные кадры. Ежегодно специалисты проводят для кинопроизводителей порядка 150–200 консультаций.
С 2020 года количество кинопроектов, реализуемых на территории края, увеличилось в три раза. За весь период действия механизма господдержки на Кубани (с 2021 по 2026 год) рибейты получило 70 кинокартин. Общая сумма предоставленных субсидий превысила 250 млн руб.