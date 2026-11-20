В этом году в Краснодарском крае за содействием в организации съемок к региональным властям обращались 10 кинопроизводителей. В частности, «Рашен Код» в этом году был занят производством сериала «Супер Вовик», съемки проходили в Краснодаре. «Кинокомпания „Апрель“» готовит фильм «Удаленка», съемки шли в Апшеронском районе. «Норм Продакшн» совместно с «Тар Тревел» работали над фильмом «Отдел резонансных дел (ОРД)» в Сочи, «Студия Чеховъ» — над сериалом «Виноград-2» в Геленджике. АНО «Центр сохранения и изучения языков и традиционных знаний „Кириллика“» снимала телевизионный цикл «Исторические курорты России» в Ейске и Апшеронске. Телекомпания «Мостелефильм Дистрибьюшн» продолжала съемки сериала «Ищейка-10» в Геленджике, «Медведьфильм Продакшн» работал над сериалом «Месть не выше любви» в Краснодаре, станицах Новомышастовская и Елизаветинская, а также над фильмом «Шары Суслова» в Анапе. «Кинокомпания Гамма» снимала фильм «Неподсудная» в Славянском и Красноармейском районах, а «Киносоюз» был занят производством сериала «Черешневый сад», съемки которого проходили в Геленджике и Новороссийске.