В некоторых случаях детские лагеря заключали договоры с поставщиками и подрядчиками без наличия субсидий и в отсутствие расходов в финансово-хозяйственном плане учреждений. Таким образом, субсидии выделялись постфактум. Кроме того, допущена просрочка оплаты по договорам поставки и монтажа оборудования, а также капремонта и благоустройства территории лагерей.