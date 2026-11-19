Аудит нашел нарушения в использовании бюджетных средств детскими лагерями Уфы
Контрольно-счетная палата Уфы подвела итоги проверки использования бюджетных субсидий, выделенных муниципальным детским лагерям «Чайка», «Альбатрос» и «Луч» в 2024 — 2025 годы. Деньги выделялись на строительство модульных быстровозводимых конструкций, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт, а также благоустройство территорий. Проверка выявила неправомерное использование субсидий.
В частности, сообщает КСП Уфы, учреждения принимали и оплачивали невыполненные работы, а также поставку материалов, не соответствующих условиям договоров. Обнаружена некачественная прокладка водопровода. Несоответствие качества выявлено и в отношении капремонта медицинского пункта.
В некоторых случаях детские лагеря заключали договоры с поставщиками и подрядчиками без наличия субсидий и в отсутствие расходов в финансово-хозяйственном плане учреждений. Таким образом, субсидии выделялись постфактум. Кроме того, допущена просрочка оплаты по договорам поставки и монтажа оборудования, а также капремонта и благоустройства территории лагерей.
Отчет о проверке КСП Уфы направила в горсовет и прокуратуру города.