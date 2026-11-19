В квартире предполагаемого организатора наркопроизводства полицейские изъяли 203 грамма марихуаны, упаковку и электронные весы. Еще одно помещение он, по версии следствия, использовал для выращивания растений. Там в специальных палатках были оборудованы теплицы с лампами. В этой квартире обнаружили и изъяли еще 191 грамм марихуаны.