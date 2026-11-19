Петербургские наркополицейские задержали предполагаемого плантатора и двух дилеров
В квартирах троих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков обнаружили более 500 граммов марихуаны, оборудование для выращивания растений и упаковочные материалы. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о покушении на хранение и сбыт наркотиков.
В квартире предполагаемого организатора наркопроизводства полицейские изъяли 203 грамма марихуаны, упаковку и электронные весы. Еще одно помещение он, по версии следствия, использовал для выращивания растений. Там в специальных палатках были оборудованы теплицы с лампами. В этой квартире обнаружили и изъяли еще 191 грамм марихуаны.
В жилищах двух других подозреваемых, которых считают причастными к сбыту наркотиков, нашли еще 126 граммов запрещенного вещества, весы и упаковочные материалы. Судя по оперативным фотографиям, часть наркотиков пытались смыть в унитаз.
В отношении двух фигурантов возбуждены уголовные дела о покушении на хранение и сбыт наркотиков в значительном размере. Действия предполагаемого организатора наркопроизводства расследуют в рамках дела о покушении на хранение и сбыт наркотиков в крупном размере.
Правоохранители также проверяют возможную причастность всех троих к другим преступлениям.