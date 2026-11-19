Двое петербуржцев получили по 13 лет за поджоги релейных шкафов РЖД
Петербургский городской суд вынес приговор Артему Едошину и Глебу Погодину — обоих признали виновными в трех эпизодах диверсий на железной дороге. Каждый получил по 13 лет строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
По версии следствия, в октябре 2024 года молодые люди нашли в мессенджере предложение о «работе» и согласились за 100 тысяч рублей поджигать релейные шкафы РЖД. Из переписки с видеопримерами они поняли, что речь идет о диверсиях против экономической безопасности и обороноспособности страны, но все равно согласились.
В первый раз все пошло не по плану: камень, пассатижи и канцелярский нож не взяли прочные двери шкафов на перегоне «Лигово» — «Стрельна». Тогда заказчик перевел 900 рублей, на которые подельники купили лом-гвоздодер и жидкость для розжига. Вскрыв шкаф, они сфотографировали оборудование, получили «добро» и подожгли его, сняв все на телефон и отправив видео организатору с кодовой фразой.
Дальше по той же схеме они сожгли два шкафа на перегоне «Горелово» — «Красное Село», а в ночь на 24 октября вернулись к «Лигово» — «Стрельне». Спичек и бензина не хватило, чтобы подпалить оборудование, но подельники не сдались: попросили еще тысячу рублей, купили костровые спички и бензин и все-таки уничтожили еще два шкафа. Общий ущерб РЖД составил почти 1,09 млн рублей.