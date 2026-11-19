В первый раз все пошло не по плану: камень, пассатижи и канцелярский нож не взяли прочные двери шкафов на перегоне «Лигово» — «Стрельна». Тогда заказчик перевел 900 рублей, на которые подельники купили лом-гвоздодер и жидкость для розжига. Вскрыв шкаф, они сфотографировали оборудование, получили «добро» и подожгли его, сняв все на телефон и отправив видео организатору с кодовой фразой.