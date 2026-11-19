В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск тульского поставщика спирта ООО «Эталон» (принадлежит татарстанскому АО «Росспиртпром») о признании банкротом АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (Бутурлиновский ЛВЗ). Заявление пока не принято к производству, размер задолженности не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.