Тульский поставщик спирта потребовал банкротства воронежского ЛВЗ
В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск тульского поставщика спирта ООО «Эталон» (принадлежит татарстанскому АО «Росспиртпром») о признании банкротом АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (Бутурлиновский ЛВЗ). Заявление пока не принято к производству, размер задолженности не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.
В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Эталон» уведомил о намерении обратиться в арбитраж с заявлением о банкротстве Бутурлиновского ЛВЗ. Этому предшествовал спор в Арбитражном суде Тульской области, в основу которого лег договор поставки этилового спирта от 29 июля 2025 года. В августе «Эталон» передал заводу 19 950 дал спирта «Люкс» на 25,4 млн руб., однако предприятие не оплатило продукцию в установленный срок. В июне 2026 года суд полностью взыскал с ЛВЗ основной долг, 3 млн руб. неустойки, 509,1 тыс. руб. госпошлины, а также пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» сообщал о намерении ярославского ООО «Центр-инвест» добиться банкротства связанного с ЛВЗ ООО Торговый дом «Бутурлин». Пока такое заявление в суд не поступало, следует из арбитражной картотеки.
В середине октября стало известно, что Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением об аннулировании лицензии Бутурлиновского ЛВЗ. Суд принял его к производству. Первое заседание по этому делу должно пройти 23 ноября.
Этим летом стало известно, что руководство и акционеры Бутурлиновского ликеро-водочного завода при поддержке правительства Воронежской области ищут инвестора для перезапуска предприятия на фоне налоговой задолженности и исполнительных производств.