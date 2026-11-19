Экс-первую ракетку мира Эшли Барти введут в Международный зал теннисной славы
Трехкратная победительница турниров Большого шлема австралийка Эшли Барти войдет в Международный зал теннисной славы (ITHF) в 2027 году. Церемония пройдет с 26 по 28 августа в Ньюпорте.
Также в ITHF будет включен четырехкратный паралимпийский чемпион и 50-кратный победитель мейджоров японец Синго Куниэда. Он станет первым представителем своей страны, введенным в Зал славы.
На попадание в ITHF претендовали четырехкратная победительница турниров Большого шлема россиянка Светлана Кузнецова и триумфатор US Open-2009 аргентинец Хуан Мартин дель Потро. Они второй год подряд не набрали необходимого количества голосов.
Эшли Барти 30 лет. Она выиграла Roland Garros (2019), Wimbledon (2021) и Australian Open (2022). На US Open спортсменка ни разу не доходила дальше четвертого круга. Всего на счету австралийки 15 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). На протяжении 121 недели она возглавляла мировой рейтинг. Барти завершила карьеру в 2022 году.