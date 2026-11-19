Эшли Барти 30 лет. Она выиграла Roland Garros (2019), Wimbledon (2021) и Australian Open (2022). На US Open спортсменка ни разу не доходила дальше четвертого круга. Всего на счету австралийки 15 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). На протяжении 121 недели она возглавляла мировой рейтинг. Барти завершила карьеру в 2022 году.