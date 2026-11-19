Как сообщила Приволжская транспортная прокуратура, проверка надзорного ведомства установила, что в 2022 году уфимец ввез из-за рубежа автомобиль Toyota под видом транспортного средства, используемого для международных перевозок. Он пользовался машиной в личных целях, не оформил ее нахождение в стране надлежащим образом и уклонился от уплаты таможенных платежей.