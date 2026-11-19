Участникам елки главы Башкирии подарят книгу о республике
В подарочные наборы для участников елки, которую ежегодно организовывает администрация главы Башкирии, в этом году вложат книгу «Ого, это же в Башкортостане!».
Авторами произведения стали медиаменеджеры Станислав и Олеся Шаховы.
Как сообщает агентство по печати и СМИ республики, в книге собраны 67 историй. В частности, в ней рассказано о появлении в Башкирии зубров, климатических особенностях региона и известных личностях, рожденных в Башкирии.
«Я думал, что знаю о Башкортостане все. И, честно говоря, не ожидал, что детская книга может быть настолько захватывающей. Рекомендую детям и взрослым!» — написал в соцсетях глава региона Радий Хабиров.
По словам Станислава Шахова, общий тираж книги составил 2,5 тыс. экземпляров.