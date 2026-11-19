В Башкирии ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица и туман
20 ноября в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на отдельных участках дорог — гололедица.
Подует юго-восточный, южный ветер, 5-10 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.
Столбик термометра ночью опустится до +1…–4°, при прояснениях — до –9°, днем поднимется до 0…+5°.
Ночью и утром на некоторых участках дорог из-за тумана видимость ухудшится до 500 –1000 м.
В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, южный, 5–10 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит около 0°, днем —+2…+4°.