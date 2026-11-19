Как писал «Ъ-Приволжье», строительство второй камеры шлюза ведется в рамках модернизации Городецкого гидроузла. Реконструкцию планировалось завершить до конца 2024 года, однако срок продлевали дважды. Окончание всех работ запланировано на конец 2027 года, строительства камеры шлюза — на декабрь 2026 года.