Дополнительная камера Городецких шлюзов будет работать в навигацию 2027 года
Дополнительную камеру № 15А Городецких шлюзов планируется ввести во временную эксплуатацию к началу навигации 2027 года. Об этом сообщил Росморречфлот.
Как писал «Ъ-Приволжье», строительство второй камеры шлюза ведется в рамках модернизации Городецкого гидроузла. Реконструкцию планировалось завершить до конца 2024 года, однако срок продлевали дважды. Окончание всех работ запланировано на конец 2027 года, строительства камеры шлюза — на декабрь 2026 года.
«После завершения строительства этих объектов и создания судоходного канала до Нижнего Новгорода станет возможным проход судов с осадкой 3,6 метра. Пропускная способность Единой глубоководной системы увеличится на 27,7 млн тонн в год», — добавили в ведомстве.