«У нас есть лидеры по всем этим программам. Отдельно хочу поблагодарить коллег из Башкортостана, Ингушетии, Мордовии, Татарстана, Чеченской Республики, Московской области, Рязанской области. Поблагодарить Сахалинскую область, Тверскую, Челябинскую область, а также город Севастополь — это регионы-лидеры, которые досрочно, все в срок вводят по капремонтам школ, детских садиков и колледжей»,— отметил Сергей Кравцов.