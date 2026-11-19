Министр просвещения РФ включил Южный Урал в регионы-лидеры по капремонту школ
Субъект досрочно либо вовремя вводит здания в эксплуатацию
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал Челябинскую область среди субъектов, где своевременно либо досрочно завершают ремонты в образовательных учреждениях. Об этом он заявил на совещании с регионами о реализации соответствующей президентской программы, сообщает ТАСС.
В 2026 году в стране должны окончиться реконструкции почти 1,7 тыс. зданий школ, детских садов и колледжей. Из них ремонт завершен уже в 1 тыс. строений.
«У нас есть лидеры по всем этим программам. Отдельно хочу поблагодарить коллег из Башкортостана, Ингушетии, Мордовии, Татарстана, Чеченской Республики, Московской области, Рязанской области. Поблагодарить Сахалинскую область, Тверскую, Челябинскую область, а также город Севастополь — это регионы-лидеры, которые досрочно, все в срок вводят по капремонтам школ, детских садиков и колледжей»,— отметил Сергей Кравцов.