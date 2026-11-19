Параллельно продолжается строительство магистрали. По данным РЖД, сейчас на площадках работают более 32 тыс. человек и задействовано около 11 тыс. единиц техники. Из запланированных 5 тыс. опор для мостов построено 2 тыс., для укрепления грунта установлено 450 тыс. свай. На полигоне Селинское также провели тестовый монтаж первой балки для мостового пролета массой 700 тонн. В Великом Новгороде роботизированный завод выпустил 5 тыс. рельсовых плит.