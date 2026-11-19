На ВСМ Москва — Петербург планируют запустить спутниковый интернет
На высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планируют запустить спутниковый интернет. Будущий перевозчик «ВСМ-400» и аэрокосмическая компания «БЮРО 1440» подписали соглашение о сотрудничестве, которое определяет этапы внедрения связи на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта.
Документ также устанавливает требования к качеству соединения: скорость интернета в поездах должна достигать 1 Гбит/с. Соглашение подписали на «Транспортной неделе», которая проходит с 14 по 20 ноября в Москве.
Параллельно продолжается строительство магистрали. По данным РЖД, сейчас на площадках работают более 32 тыс. человек и задействовано около 11 тыс. единиц техники. Из запланированных 5 тыс. опор для мостов построено 2 тыс., для укрепления грунта установлено 450 тыс. свай. На полигоне Селинское также провели тестовый монтаж первой балки для мостового пролета массой 700 тонн. В Великом Новгороде роботизированный завод выпустил 5 тыс. рельсовых плит.
Протяженность ВСМ составит около 679 км. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч, а время в пути между двумя столицами должно сократиться до 2 часов 15 минут. Запустить магистраль планируют в 2028 году. Летом 2027-го должны начаться ходовые испытания первого состава.