В III квартале на Кубани одобряли 15,5% заявок на необеспеченные кредиты
В Краснодарском крае в III квартале 2026 года одобряли 15,5% заявок на необеспеченные кредиты, 23,8% — на автокредиты и 28,1% — на микрозаймы. По уровню одобрения обращений за микрозаймами регион оказался немного ниже общероссийского показателя, тогда как в сегментах потребительского и автомобильного кредитования показатели также не достигли средних по стране значений. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
В целом по России доля одобренных заявок на микрозаймы составила 28,3%. В регионах показатель варьировался от 22,4% до 32,6%. Наибольшая доля одобрений зафиксирована в Ненецком автономном округе (32,6%), Чукотском автономном округе (32,5%), Удмуртии (32,1%), Чувашии (32%) и Ямало-Ненецком автономном округе (31,8%).
В сегменте автокредитования среднероссийский уровень одобрения составил 26,4%, региональные показатели находились в диапазоне от 19% до 32,8%. Лидерами стали Камчатский край и Республика Алтай (по 32,8%), Забайкальский край (31,2%), Магаданская область (31,1%) и Нижегородская область (30,9%).
Доля одобренных заявок на необеспеченные кредиты, включая наличные, кредитные карты и POS-кредиты, в среднем по стране составила 16,2%. В регионах она колебалась от 12% до 20,7%. Наиболее высокий показатель отмечен в Москве (20,7%), Санкт-Петербурге (20,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (18,2%), Северной Осетии (18,1%) и Чувашии (18%).
В Адыгее доля одобренных заявок составила 14,1% в сегменте необеспеченного кредитования, 25,2% — по автокредитам и 30,1% — по микрозаймам.