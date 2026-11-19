В Краснодарском крае в III квартале 2026 года одобряли 15,5% заявок на необеспеченные кредиты, 23,8% — на автокредиты и 28,1% — на микрозаймы. По уровню одобрения обращений за микрозаймами регион оказался немного ниже общероссийского показателя, тогда как в сегментах потребительского и автомобильного кредитования показатели также не достигли средних по стране значений. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).