США продадут Тайваню вооружение на сумму более $11 млрд

Соединенные Штаты одобрили продажу Тайваню оружия на сумму $11,1 млрд. Это крупнейший пакет вооружений, предназначенный для острова, сообщает Reuters.

«Мир и стабильность в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе необходимы для безопасности и процветания международного сообщества», — прокомментировала сделку представитель администрации Тайваня Карен Куо.

США одобрили продажу Тайваню самоходных установок M107A7 и сопутствующего оборудования на $4,03 млрд, следует из заявления Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона. Также речь идет о системах Javelin на $375 млн, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600 за $1,1 млрд, РСЗО HIMARS за $4,05 млрд и другом военном оборудовании.

Ранее глава администрации острова Лай Циндэ сообщал о формировании Тайванем дополнительного военного бюджета в $40 млрд для закупки вооружений у США. С его слов, администрация планирует довести оборонный бюджет в 2026 году до 3% от ВВП, а к 2030 году — до 5% от ВВП. По данным военных специалистов Китая, объем американских военных поставок на Тайвань за последние годы превысил $70 млрд.

Эрнест Филипповский