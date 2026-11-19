Дума Астраханской области на пленарном заседании 19 ноября утвердила Марию Шалак Уполномоченным по правам ребенка в регионе сроком на пять лет. Кандидатура была внесена губернатором Игорем Бабушкиным и согласована Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, уточнили в пресс-службе областной думы.