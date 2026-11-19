Экс-глава Минобрнауки Астраханской области стала детским омбудсменом
Должность стала вакантной после досрочной отставки Анны Фадеевой
Дума Астраханской области на пленарном заседании 19 ноября утвердила Марию Шалак Уполномоченным по правам ребенка в регионе сроком на пять лет. Кандидатура была внесена губернатором Игорем Бабушкиным и согласована Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, уточнили в пресс-службе областной думы.
Госпожа Шалак возглавляла министерство образования и науки Астраханской области с сентября 2023 года. 2 ноября она покинула пост по собственному желанию, объяснив решение переходом на новую работу. Исполняющей обязанности министра стала заместитель Татьяна Шефер.
Должность детского омбудсмена стала вакантной после досрочной отставки Анны Фадеевой, полномочия которой были прекращены 19 октября на основании личного заявления в связи с семейными обстоятельствами. Госпожа Фадеева занимала этот пост с мая 2024 года.
Марии Шалак 51 год. Карьеру в образовании начала с должности младшего воспитателя, руководила отделом образования Камызяка, работала в структуре Минобразования Волгоградской области, возглавляла астраханскую школу № 1. Награждена медалью Президента РФ #МЫВМЕСТЕ. Замужем, воспитывает троих детей.