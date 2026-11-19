Движение поездов по Крымскому мосту восстановят к 16:00
Возобновить движение поездов по Крымскому мосту планируют ориентировочно к 16:00 19 ноября. Для ликвидации последствий атаки железнодорожники продолжают восстановительные работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Информация об альтернативных маршрутах перевозки пассажиров будет опубликована на сайте регионального министерства транспорта. Глава республики призвал ориентироваться на официальные сообщения и не распространять слухи.
Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», движение по Крымскому мосту временно приостановили в ночь на 19 ноября после очередной атаки ВСУ.