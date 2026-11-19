Установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый, управляя груженым автомобилем «КАМАЗ» с прицепом, двигался по автодороге «Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская». На разрешающий сигнал светофора он начал поворот налево на перекрестке с трассой «Краснодар — Ейск», не уступив дорогу встречному автомобилю Daewoo Nexia, он спровоцировал столкновение. В результате случившегося погибли четыре человека: женщина, находившаяся за рулем легковой машины, и трое пассажиров, двое из которых дети.