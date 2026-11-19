Виновник ДТП, в котором погибли четыре человека, не смог обжаловать приговор
Брюховецкий районный суд признал Ивана Шкареду виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Подсудимый обжаловал приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам крайсуда согласилась с выводами суда первой инстанции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый, управляя груженым автомобилем «КАМАЗ» с прицепом, двигался по автодороге «Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская». На разрешающий сигнал светофора он начал поворот налево на перекрестке с трассой «Краснодар — Ейск», не уступив дорогу встречному автомобилю Daewoo Nexia, он спровоцировал столкновение. В результате случившегося погибли четыре человека: женщина, находившаяся за рулем легковой машины, и трое пассажиров, двое из которых дети.
Подсудимый вину не признал и обжаловал приговор, апеллируя тем, что не создавал аварийную ситуацию.
Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив приговор без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года. Приговор вступил в законную силу.