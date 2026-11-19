Задержана банда, обманывавшая участников СВО в Красноярском крае
В Красноярском крае задержаны пять жителей города Шарыпово по делу о хищении денег участников спецоперации. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, злоумышленники убедили двух мужчин заключить контракты с Минобороны, обещая после окончания службы предоставить им в собственность жилье. После этого две участницы преступной группы зарегистрировали с мужчинами фиктивные браки.
Аферисты открыли на имя новобранцев банковские счета, оформили нотариальные доверенности. Участники преступной группы похитили 1,8 млн руб., которые один из потерпевших получил в качестве единовременной выплаты. После гибели военного сняли с его расчетного счета 5 млн руб. Деньги второго военнослужащего злоумышленникам похитить не удалось.