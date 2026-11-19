Власти Анапы поддержали корректировку договора КРТ в Сукко
В Анапе под председательством главы города Светланы Масловой состоялось заседание Координационного штаба по реализации проектов комплексного развития территории (КРТ). В работе штаба приняли участие заместители главы муниципалитета и председатель Совета города-курорта Вячеслав Вовк. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.
Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение обращения специализированного застройщика «Легис» о внесении изменений в договор о комплексном развитии территории, который в настоящее время реализуется в селе Сукко. Как отмечают в администрации, механизм КРТ обеспечивает сбалансированное развитие муниципалитета, поскольку предусматривает параллельно с жилой застройкой создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Именно такой подход позволяет формировать полноценную городскую среду, а не просто возводить жилые квадратные метры.
Однако в связи со сложной экономической ситуацией застройщик обратился в координационный штаб с просьбой о переносе сроков строительства ряда предусмотренных договором объектов.
«Самое важное, что на каждом этапе реализации проекта сохраняется очередность ввода в эксплуатацию: сначала социальные объекты, затем — жилые дома. Поэтому предложение ООО СЗ "Легис" коллегиально приняли решение поддержать», — подчеркнула Светлана Маслова в своих социальных сетях.
Таким образом, подчеркивают власти, несмотря на корректировку сроков, приоритетность социальной инфраструктуры остается неизменной. Это означает, что жители нового микрорайона получат детский сад и школу до того, как смогут заселиться в свои квартиры, что снижает нагрузку на существующие образовательные учреждения и обеспечивает комфортные условия для проживания.
Координационный штаб продолжит мониторинг реализации проекта, чтобы гарантировать соблюдение интересов жителей и сбалансированное развитие территории.
Напомним, что в 2025 году сообщалось о начале строительства в Сукко жилого комплекса «Кипарис». Этот проект стал одним из первых микрорайонов с комплексной застройкой территории в поселке. На площади 49,7 гектара девелопер запроектировал 12 жилых домов переменной этажности — от 4 до 8 этажей. Проект изначально разрабатывался с учетом принципов комплексного развития, что подразумевает не только возведение жилья, но и создание всей необходимой сопутствующей инфраструктуры, в том числе социальной. В частности, в рамках проекта запланировано строительство детского сада и школы. Кроме того, проектом предусмотрены собственные отделения почты и полиции, которые будут располагаться среди объектов коммерческой инфраструктуры.