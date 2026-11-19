Напомним, что в 2025 году сообщалось о начале строительства в Сукко жилого комплекса «Кипарис». Этот проект стал одним из первых микрорайонов с комплексной застройкой территории в поселке. На площади 49,7 гектара девелопер запроектировал 12 жилых домов переменной этажности — от 4 до 8 этажей. Проект изначально разрабатывался с учетом принципов комплексного развития, что подразумевает не только возведение жилья, но и создание всей необходимой сопутствующей инфраструктуры, в том числе социальной. В частности, в рамках проекта запланировано строительство детского сада и школы. Кроме того, проектом предусмотрены собственные отделения почты и полиции, которые будут располагаться среди объектов коммерческой инфраструктуры.