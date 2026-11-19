В состав ВМФ приняли минный тральщик «Дмитрий Лысов» петербургской постройки
Корабль построен на Средне-Невском судостроительном заводе (ОСК)
Российский флот пополнился новым минным тральщиком «Дмитрий Лысов» — корабль построен на Средне-Невском судостроительном заводе (ОСК) и официально принят в состав ВМФ. Церемония первого подъема гвардейского Андреевского флага прошла в Балтийске после успешных заводских ходовых и государственных испытаний, сообщили в Telegram-канале правительства Санкт-Петербурга.
«Дмитрий Лысов» — одиннадцатый корабль проекта 12700 «Александрит», сошедший со стапелей петербургского предприятия. Его ключевое отличие — корпус из монолитного стеклопластика, выполненный методом вакуумной инфузии: такая технология дает высокую прочность, снижает массу и обеспечивает низкую магнитную заметность.
Корабль носит имя капитан-лейтенанта Дмитрия Лысова — командира тральщика Т-120 Северного флота, погибшего при выполнении боевой задачи в сентябре 1944 года.