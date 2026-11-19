Российский флот пополнился новым минным тральщиком «Дмитрий Лысов» — корабль построен на Средне-Невском судостроительном заводе (ОСК) и официально принят в состав ВМФ. Церемония первого подъема гвардейского Андреевского флага прошла в Балтийске после успешных заводских ходовых и государственных испытаний, сообщили в Telegram-канале правительства Санкт-Петербурга.