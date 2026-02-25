Дому Лятушевича поищут нового хозяина

В Ижевске готовятся выставить на продажу объект культурного наследия на улице Сивкова, известный как «Дом Лятушевича». В минимуществе республики «Ъ-Удмуртия» сообщили, что в настоящее время по нему собирается информация, торги планируется объявить ориентировочно в мае. Эксперты отмечают, что в настоящее время здание находится в плачевном состоянии и требует больших вложений в реставрацию, при этом оно может быть интересно инвесторам за счет хорошей локации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Минимущество Удмуртии совместно с Минкультуры региона готовят к продаже объект культурного наследия «Казенный дом, нач. XIX в., 1820-е годы, арх. Дудин С.Е.» на ул. Сивкова, 180 в Ижевске. Он больше известен как «Дом Лятушевича», является одним из старейших зданий в городе. «Объект долгое время не использовался для государственных нужд. Обязательным условием конкурса станет обременение приватизируемого объекта культурного наследия обязанностью нового собственника по выполнению требований охранного обязательства, в том числе связанных с выполнением работ по сохранению (реставрации) объекта»,— говорится в сообщении минимущества.

Глава ведомства Анна Боталова пояснила «Ъ-Удмуртия», что в настоящее время идет сбор информации об этом объекте, его техническом подключении к сетям. Это влияет на рыночную оценку. «Мы запрашиваем информацию об обследовании со стороны агентства по охране объектов культурного наследия, которое проводится ежегодно. После этого мы привлечем оценщика для того, чтобы определить цену уже с учетом всей предоставленной информации. Пока у нас противоречивая информация, связанная с прохождением инфраструктурных объектов, то есть сетей через этот объект, поскольку к нему примыкает жилой дом. Если сети жилого дома проходят через дом Лятушевича, мы их должны будем выделить»,— пояснила министр.

По ее словам, на торги планируется выйти ближе к маю.

Казенный дом № 30 на нынешней ул. Сивкова был построен в 1807 году архитектором Семеном Дудиным, который также является автором проекта главного корпуса оружейного завода, здания Арсенала, собора Александра Невского, Троицкой церкви и других. Протоиерей Захарий Лятушевич был попечителем всех заводских школ Ижевского завода, поэтом и просветителем. После Октябрьской революции в здании располагался республиканский краеведческий музей, затем фондохранилище музея. В 1995 году объекту присвоили статус памятника истории и культуры федерального значения. В том же году здание закрыли на капремонт в связи с аварийным состоянием. В 2019 году появились планы разместить в нем литературный музей, однако этого не случилось. Позднее предлагалось туда переместить музей Ижевска из требующего ремонта Генеральского дома. В 2022 году здание хотели передать в пользование Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ. Однако в итоге этого тоже не произошло.

Предприниматель Денис Агашин, чьи структуры ранее приобрели два здания на ул. Горького, являющиеся объектами культурного наследия, а также взяли в долгосрочную аренду Генеральский дом, считает Дом Лятушевича привлекательным объектом для инвестиций. «Здание может заинтересовать для размещения заведения общепита или семейного офиса. Хорошая локация. Ограничение — это наличие статуса объекта культурного наследия. Сегодня не многие готовы проходить процедуры, связанные с данным статусом»,— отметил эксперт.

Сам он пока не рассматривал возможность приобретения здания, многое будет зависеть от цены. Подобные объекты требуют серьезных вложений на реставрацию — это порядка 100 тыс. руб. за кв. м, добавил господин Агашин.

Директор «Архитектурно-строительного бюро Степанюк Н.Е.» Нина Степанюк занималась разработкой проекта реставрации здания для его приспособления к современному использованию в 2016 году. Он был полностью готов для реализации. «Прошло 10 лет, и мы вернулись к этому вопросу. В то время удалось только отремонтировать крышу, но, к сожалению, не все работы были выполнены должным образом. Здание тогда находилось в относительно хорошем состоянии»,— вспоминает госпожа Степанюк.

По ее словам, на тот момент вложиться в реставрацию объекта был готов застройщик, возводивший рядом жилой комплекс, но в итоге проект не был реализован. Рассматривалась передача здания под расширение Центра декоративно-прикладного искусства, затем для нужд Национальной библиотеки Удмуртии, однако интерес учреждение не проявило из-за необходимости больших вложений в реставрацию.

«В итоге здание осталось заброшенным. Сейчас проблема заключается в том, что между мезонином и первым этажом здания деревянные перекрытия, которые требуют обследования. Фундаменты бутовые, в хорошем состоянии, вода не застаивается. Однако есть проблема с водоотводом из-за рядом стоящего пятиэтажного дома. Технические вопросы решаемы, есть современные технологии и материалы, но организационно-юридически это сложнее. Я знаю нескольких претендентов, которые хотели бы приобрести это здание. Оно расположено в центре города и имеет интересную конструктивную схему, рядом еще четыре объекта культурного наследия. Дом Лятушевича можно приспособить под офис, клуб или музей. Однако реставрация потребует значительных затрат, особенно учитывая, что здание построено из старинного кирпича. Материалы должны быть совместимы с прежними, чтобы не повредить их»,— отмечает эксперт.

Она добавила, что для сохранения данного здания, имеющего федеральное значение, необходимо принимать срочные меры, чтобы предотвратить разрушение эркера с балконом. Его сохранение важно для культурного наследия республики, подчеркнула Нина Степанюк.

Михаил Красильников