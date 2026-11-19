Здание площадью более 3,5 тыс. кв. метров будет иметь три надземных и один подземный этаж, в составе учреждения предусмотрен бассейн. После завершения работ объект передадут в собственность города — сад войдет в сеть дошкольных организаций Калининского района и обеспечит дополнительную доступность образования для жителей активно развивающегося микрорайона.