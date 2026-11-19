В Калининском районе Петербурга на территории нового ЖК построят детсад с бассейном
В Калининском районе в составе ЖК «Левел Мечникова» на проспекте Мечникова (участок 40) появится государственный детский сад на 160 мест. Застройщиком по соглашению с городом выступает московская компания Level Group, разрешение на строительство выдала Служба госстройнадзора и экспертизы Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного.
Здание площадью более 3,5 тыс. кв. метров будет иметь три надземных и один подземный этаж, в составе учреждения предусмотрен бассейн. После завершения работ объект передадут в собственность города — сад войдет в сеть дошкольных организаций Калининского района и обеспечит дополнительную доступность образования для жителей активно развивающегося микрорайона.
«Калининский район динамично развивается, и ему жизненно необходима современная социальная инфраструктура. С 2021 года в Петербурге действует правило: ни один застройщик не может получить разрешение на строительство нового ЖК, не предоставив четкий план по обеспечению будущих жителей инфраструктурой»,— прокомментировал новость директор СПб ГБУ «Управление строительными проектами» Андрей Алферов.
Проект сопровождает УСП. Дополнительное преимущество — близость к школе № 619, входящей в рейтинг лучших школ России по версии RAEX, и естественно-научному лицею № 632: это формирует преемственную образовательную среду.