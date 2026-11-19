В Сочи работают 49 автозаправочных станций
В Сочи по состоянию на 9:00 19 ноября работали 49 автозаправочных станций. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на данные топливных операторов.
Бензин АИ-92 был доступен на 34 заправках, АИ-95 — на 35, АИ-100 — на 14. Дизельное топливо продавали на 37 станциях, сжиженный углеводородный газ — на 13.
Актуальную информацию о наличии топлива можно получить на сайтах и в приложениях «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти», а также через сервис «Яндекс Заправки».