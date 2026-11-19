Шести участникам экстремистской организации назначили сроки в Нижнем Новгороде
Кстовский городской суд назначил реальные сроки участникам экстремистской организации, сообщили в Нижегородском областном суде. По данным УФСБ, шесть фигурантов — последователи религиозного течения «Свидетели Иеговы» (признано экстремистским и запрещено в РФ).
По фабуле дела подсудимые вопреки запрету организации и решению Верховного суда РФ о ее ликвидации продолжили участвовать в ней в 2017–2024 годах, пропагандировали ее деятельность и проводили собрания.
Троих подсудимых приговорили к семи годам шести месяцам колонии, еще троим назначили три года десять месяцев колонии.