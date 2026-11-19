Поезд из Петербурга в Керчь задерживается после атаки БПЛА на Крымский мост
Ограничения на Крымском мосту, введенные из-за ночной атаки БПЛА, привели к задержке нескольких поездов «Таврия», следующих в Крым. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Из-за временного закрытия движения по мосту задерживаются три поезда в направлении Крыма: два из Москвы и один из Петербурга. Речь идет о рейсах № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь (отправление 17 ноября), № 092/091 Москва — Керчь (17 ноября) и № 27/28 Москва — Керчь (18 ноября).
В компании добавили, что пассажиров, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечат водой и питанием. За помощью просят обращаться к начальнику поезда и проводникам, а за информацией о ситуации — на «горячую линию».