Суд установил, что водитель Hyundai ix35 июльской ночью, около 2:00, ехал по дороге Каменск-Уральский — Рыбниковское — Горный в условиях пониженной видимости. По его словам, случилась вспышка молнии, и после этого бесхозные бараны внезапно выскочили перед машиной. Водитель попытался экстренно затормозить, но избежать столкновения с животными не удалось.