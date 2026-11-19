С уральца взыскали 639 тыс. рублей из-за ночного ДТП с баранами
Красногорский районный суд Каменска-Уральского взыскал с владельца отары более 639 тыс. руб., чьи бараны стали причиной автомобильной аварии, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Суд установил, что водитель Hyundai ix35 июльской ночью, около 2:00, ехал по дороге Каменск-Уральский — Рыбниковское — Горный в условиях пониженной видимости. По его словам, случилась вспышка молнии, и после этого бесхозные бараны внезапно выскочили перед машиной. Водитель попытался экстренно затормозить, но избежать столкновения с животными не удалось.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции установили хозяина отары и зафиксировали, что причиной ДТП стало нарушение правил прогона скота. Ремонт поврежденного авто был оценен в 611,6 тыс. руб. Эту сумму, а также расходы на госпошлину и независимую экспертизу, взыскали в пользу водителя с владельца баранов.