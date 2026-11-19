Три поезда «Таврия», следующие в Крым, задерживаются
Из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту три поезда «Таврия», направляющиеся в Республику Крым, задерживаются. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Задерживаются два поезда, отправившиеся 17 ноября из Санкт-Петербурга и Москвы, и один из Москвы, отправившийся 18 ноября. Все составы следуют в Керчь.
В сообщении отмечается, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием и водой. За помощью они могут обращаться к начальнику поезда и проводникам.
Ранее стало известно, что Крымский мост был атакован в третий раз за неделю. Движение поездов и автомобилей по нему временно остановлено.