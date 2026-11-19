Под налогообложение попадают все организации и физлица в Ижевске, предоставляющие места для временного проживания гостей, иными словами — владеющие отелями, гостиницами и хостелами. Турналог не взимается за проживание льготных категорий граждан, в их числе участники СВО и беженцы, дети до 18 лет, прибывшие на соревнования, а также все жители Удмуртии.