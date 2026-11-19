Владельцев новых хостелов в Ижевске освободят от уплаты турналога на пять лет
Такое решение приняли депутаты гордумы
Предпринимателей, открывших гостиницы, глэмпинги и другие средства размещения в Ижевске после 1 января 2026 года, освободят от уплаты туристического налога сроком на пять лет. Такое решение депутаты гордумы столицы Удмуртии приняли на сессии 19 ноября. «За» проголосовало 29 парламентариев, «Воздержались» — 2.
Напомним, уплачивать турналог компании начали с 1 января 2026 года. Он составляет 2% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. в сутки. В 2027—2029 годах ставка будет повышаться ежегодно на 1 п. п. По расчетам муниципалитета, налог должен приносить городскому бюджету около 34,5 млн руб. в год. За девять месяцев 2026 года город получил 12 млн руб.
Под налогообложение попадают все организации и физлица в Ижевске, предоставляющие места для временного проживания гостей, иными словами — владеющие отелями, гостиницами и хостелами. Турналог не взимается за проживание льготных категорий граждан, в их числе участники СВО и беженцы, дети до 18 лет, прибывшие на соревнования, а также все жители Удмуртии.